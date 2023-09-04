Культура 04 сентября 2023, 11:26 Звезда сериала «Тайны следствия» Александр Носик впервые стал отцом в 51 год Актер Александр Носик в 51 год впервые стал отцом РИА «Новости»

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Пятидесятиоднолетний актер Александр Носик, сыгравший в сериалах «Тайны следствия» и «Возвращение Мухтара», впервые стал отцом. У него и его супруги родилась дочь. Актер сообщил радостную весть в своем микроблоге, добавив, что подробностей приводить не будет.

«Произошло удивительное, чудное, волшебное событие в нашей семье — на свет появился маленький, но такое большой, такой очаровательный и важный человечек! <…> Девочка!» — эмоционально написал он.

Носик назвал появление дочери настоящим счастьем. О том, когда именно она родилась и как ее назвали, он не упомянул. Под постом уже появилось множество поздравлений.

Александр Носик скрывает свою личную жизнь и даже не стал знакомить общественность со своей женой Илоной. Впервые он появился на публике с обручальным кольцом три года назад. В 2010-х он шесть лет был женат на юристе Ольге фон Зингер, и когда брак распался, появились слухи, что причиной стало бесплодие артиста, однако он опроверг эту информацию. Позже Носик недолго встречался с бывшей солисткой «Тутси» Настей Крайновой.