Культура 16 сентября 2023, 04:00 Звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин умер в возрасте 61 год Kp.ru: умер актер Вячеслав Гришечкин РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин, сыгравший в сериалах «Солдаты» и «Бригада» умер на 62-м году жизни. Об этом сообщил kp.ru.

По информации издания, неделю назад актер попал в больницу из-за проблем с сердцем. В пятницу, 15 сентября, он ушел из жизни.

Реклама

Смерть Гришечкина прокомментировал его коллега, артист «Театра-студии на Юго-Западе» Антон Белов.

«Вячеслав Германович. Родной. Покойся с Миром! Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. Навсегда в сердце», — написал актер на своей странице во «ВКонтакте».

Вячеслав Гришечкин запомнился зрителям ролью полковника Староконя в сериале «Солдаты». Актер играл в «Театре-студии на Юго-Западе» с момента его основания и преподавал актерское мастерство в университете «Синергия». Кроме того, Вячеслав Гришечкин часто выступал в военных частях в рамках благотворительного движения «Артисты воинам России». В сентябре он вместе с движением планировал поехать на гастроли в Санкт-Петербург.