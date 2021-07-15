Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов станет ведущим игры «Форт Боярд»

Актер Сергей Бурунов займет роль ведущего проекта «Форт Боярд». Он приобрел известность в том числе благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки». Съемки нового сезона передачи начались во Франции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала СТС.

«Во Франции в День взятия Бастилии стартовали съемки новых выпусков приключенческого шоу СТС „Форт Боярд“, прошлый сезон которого посмотрел каждый пятый телезритель страны. Проводником в мир форта в этот раз стал Сергей Бурунов, который сменил Сергея Шнурова и впервые в своей карьере выступил в роли ведущего телепроекта», — передало сообщение пресс-службы СТС Daily Storm.

Бурунов отметил, что планирует освежить проект с помощью юмора. Он отметил, что в его цель не входит копирование предыдущих ведущих.

«Форт Боярд» — программа, которую я знаю с детства. Но никогда не думал, что мне поступит предложение вести такое шоу. Конечно, все было неожиданно. И это большая ответственность и большая честь», — рассказал актер.

Участие в новом сезоне проекта примут Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Ирина Носова, Карина Кросс и Кирилл Колесников. До съемок все участники и авторы проекта выдержали десятидневный карантин.