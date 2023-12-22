Культура 22 декабря 2023, 12:08 «Звезда»: посвященная творчеству Гайдая выставка открылась на ВДНХ в Москве

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Жители и гости российской столицы получили возможность посетить выставку, посвященную биографии и творчеству знаменитого советского режиссера Леонида Гайдая. Демонстрация проходит в 36-м павильоне ВДНХ, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Экспозиция позволяет окунуться в атмосферу таких фильмов, как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию».

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Любители картины «Бриллиантовая рука» могут даже почувствовать себя героем киноромана — одним из участников группировки контрабандистов. Кроме того, посетителям разрешают присесть на точную копию кровати из квартиры персонажа Геши Козодоева.