Звезда «Острых козырьков» намекнул на участие Бекхэма в сериале

Отмечается, что актер на своей странице в Instagram выложил кадры со съемочной площадки и поделился карикатурой на своего героя Артура Шелби. Публикацию Андерсон сопроводил тегами Белла Торн, Гай Ричи и Дэвид Бекхэм.

Поклонники «Острых козырьков» не оставили это без внимания и предположили, что бывший футболист может сыграть эпизодическую роль в одной из серий нового сезона. Отмечается, что Бекхэм уже успел засветиться в двух фильмах Гая Ричи — «Агенты А.Н.К.Л.» и «Меч короля Артура».

Ранее сценарист первой части «Человека-паука» с Тоби Магуайром Дэвид Коэпп рассказал, что в продолжении фильма Гвен Стейси должна была умереть.

«Я хотел, чтобы Гвен убили в середине второго фильма и далее все пошло по модели „Империя наносит ответный удар“, для этого я хотел использовать нескольких злодеев», — признался сценарист.