Культура 29 марта 2024, 13:21 Звезда индийских фильмов Партха Сарати Деб скончался в реанимации

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Актер индийского кино Партха Сарати Деб ушел из жизни в возрасте 68 лет. Трагическую новость сообщил Hindustan Times со ссылкой на данные родных артиста.

Причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких. В феврале состояние актера ухудшилось, и он попал в реанимационное отделение, где впоследствии скончался.

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За долгие годы карьеры Партха Сарати Деб снялся в более чем 200 фильмах. Его талант получил высокую оценку среди зрителей и критиков, добавил сайт therussiannews.ru.