Культура 19 января 2023, 18:47 Звезда «Игры престолов» Уна Чаплин снимется в новом «Аватаре»

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Уна Чаплин, известная по роли жены Робба Старка в «Игре престолов», сыграет злодейку в третьей части франшизы Джеймса Кэмерона «Аватар». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Empire.

Уне Чаплин досталась роль Варанг, одного из лидеров огненного племени на’ви. Эти жители представляют собой темную сторону Пандоры. Таким образом Уна Чаплин станет одной из главных злодеек нового фильма.

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Напомним, недавно состоялась премьера второй части «Аватара». Выход третьего фильма запланирован на конец 2024 года.

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