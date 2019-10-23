Звезда «Игры престолов» сыграет главного злодея во «Властелине колец»
Британец Джозеф Моул, известный по роли в «Игре престолов», станет главным злодеем в сериале «Властелин колец». Его персонажа в фильме зовут Орен, при этом в книгах Джона Толкиена такого героя нет, сообщила «Газета.Ru».
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В «Игре престолов» Моул сыграл брата Неда Старка — Бенджена, навсегда оставшегося за Стеной. Также он снимался в сериале «Улица Потрошителя».
Имя Орен (Oren) с большой вероятностью ненастоящее, уточнило ИА Nation News. Подобные имена дают героям во время прослушивания актеров.
Известно, что действие сериала будет происходить за несколько столетий до событий первой части романа «Властелин колец» — «Братство кольца». Возможно, сериал расскажет о противостоянии эльфов и Саурона — будущего главного врага свободных народов Средиземья.
Планируется выпустить несколько сезонов «Властелина колец». Сериал может стать самым дорогостоящим в истории.