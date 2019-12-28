Звезда «Игры Престолов» скончался в своем доме в Белфасте
В Белфасте скончался актер из популярного сериала «Игра Престолов» Эндрю Данбар. Об этом сообщило Daily Mail.
Данбар скончался в своем доме в канун Рождества, на 31-м году жизни. Причины смерти актера пока не уточняются.
Поклонникам знаменитого сериала Данбар запомнился по ролям Старка и двойника Теона Грейджоя.
Актер Энди Макклей выразил свои соболезнования в связи со смертью Данбара. Макклей отметил, что его коллега был тем, кто заставлял окружающих чувствовать себя рядом с ним хорошо. По словам актера, на съемочной площадке Данбар сплачивал коллектив.