Звезда «Джуманджи» Джек Блэк решил уйти на пенсию

Актер, ставший известным благодаря ролям в фильмах «Школа рока», «Солдаты неудачи» и «Джуманджи: новый уровень» Джек Блэк заявил, что хочет больше времени проводить с семьей, а не на съемках новых фильмов или турах своей рок-группы Tenacious D.

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В интервью изданию Balance он признался, что «Джуманджи» может стать его последним фильмом. Возможно, он запишет еще один альбом, или снимется в еще одном фильме. Но идея уйти на пенсию пораньше ему нравится. Тем более, что ему уже 50 лет.

Загадывать что-то на будущее Джэк Блэк не хотел бы из опасений сглазить. Он признался, что не прочь сняться в сериале, если не придется уезжать из города. В профессию можно вернуться в любой момент, если предложат потрясающий проект.

«Если ко мне в дверь постучится Квентин Тарантино, я точно соглашусь. Он и сам любит говорить, что снимет еще один фильм и уйдет», — пошутил актер.