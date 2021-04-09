Звезда «Друзей» раскрыла подробности о новом эпизоде сериала

Стартовали съемки специального эпизода сериала «Друзья». Исполнитель одной из главных ролей Дэвид Швиммер раскрыл интересную деталь съемок. Об этом сообщили «Дни.ру».

Швиммер признался, что актеры не будут перевоплощаться в героев ситкома, а расскажут зрителям о закулисной жизни «Друзей», поделятся архивными кадрами и воспоминаниями.

«Просто встретимся, как реальные люди. Хотя… Вообще будет один сегмент, где мы все кое-что зачитаем, но я не могу рассказать вам больше», — заинтриговал артист.