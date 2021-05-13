Звезда «Бумажного дома» объявил о завершении съемок в сериале

Испанский артист Альваро Морте, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Бумажный дом», рассказал, что завершил съемки в последнем сезоне. Об этом сообщило РИА ФАН.

Актер поблагодарил своих фанатов за преданность и подчеркнул, что будет скучать по образу Профессора, которого он играл в сериале. ИА Nation News уточнило, что премьера финальных эпизодов намечена на вторую половину 2021 года.

Другие звезды «Бумажного дома» Мария Педраса и Хайме Лорэнте расстались после двухлетних отношений. Журналисты узнали об их разрыве в начале этого года.