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    13 мая 2021, 22:34

    Звезда «Бумажного дома» объявил о завершении съемок в сериале

    Артур Блянихов

    Испанский артист Альваро Морте, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Бумажный дом», рассказал, что завершил съемки в последнем сезоне. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Актер поблагодарил своих фанатов за преданность и подчеркнул, что будет скучать по образу Профессора, которого он играл в сериале. ИА Nation News уточнило, что премьера финальных эпизодов намечена на вторую половину 2021 года.

    Другие звезды «Бумажного дома» Мария Педраса и Хайме Лорэнте расстались после двухлетних отношений. Журналисты узнали об их разрыве в начале этого года.