Звезда «Блэйда» Стивен Дорфф раскритиковал «Черную вдову». Он назвал фильм мусором

«Черная вдова» вышла на экраны 3 июля. Однако новый блокбастер студии Marvel был воспринят не слишком радушно. Актер Стивен Дорфф, известный зрителям по роли Дьякона Фроста в «Блэйде», сравнил фильм с мусором. Об этом сообщило агентство Nation News.

Дорфф уже успел посмотреть новинку, однако картина оставила у него неприятное послевкусие. По его словам, фильм похож на плохую видеоигру.

«Мне кажется, что фильм выглядит как мусор. Как плохая видеоигра. Мне стыдно за этих людей. Мне стыдно за Скарлетт!» — заявил актер в интервью The Independent.

Дорфф рассказал, что является крайне избирательным в вопросе выбора ролей. Актер отметил, что не берется за первые попавшиеся роли, а старается найти наиболее достойные предложения. Йоханссон же, по мнению, получила за свою последнюю работу не менее пяти-семи миллионов долларов.

Ранее киностудия Marvel анонсировала выпуск новой серии комиксов под названием Heroes Reborn («Перерождение героев»). История расскажет об альтернативной вселенной «Мстителей». Автором новых комиксов стал писатель Джейсон Аарон.