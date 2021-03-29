Звезда «Бандитского Петербурга» поделилась мыслями о личности Говорухина

Выдающемуся режиссеру Станиславу Говорухину исполнилось бы сегодня 85 лет. Он внес немалый вклад в культурную жизнь страны, о чем рассказал актер Дмитрий Певцов.

«Мне кажется, он везде был человеком с большой буквы и везде для него всегда были на первом месте такие слова, как совесть, честь страны, любовь к искусству и творчеству. Это было для него очень серьезно», — заметил актер.

Он также отметил, что настолько выдающие личности, как Станислав Говорухин, в отечественном кино на сегодняшиний день совершенная редкость, рассказало РИА ФАН.