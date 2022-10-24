Зрители заметили забавный киноляп в комедии «Ирония судьбы» | 360°

24 октября 2022, 03:15
Зрители заметили забавный киноляп в комедии «Ирония судьбы»
Зрители заметили забавный киноляп в комедии «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова
Культовую комедию советского режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» каждый год показывают по телевизору в новогоднюю ночь. Однако мало кто заметил забавный киноляп ее создателей, связанный с фотографией Ипполита, сообщила «Киноафиша».
По сюжету герой актера Андрея Мягкова Женя Лукашин выбрасывает в окно снимок Ипполита, которого играл Юрий Яковлев. Сначала зрители видят на фото Яковлева, но, присмотревшись, можно разглядеть лицо другого актера — Олега Басилашвили, прославившегося в комедии «Служебный роман».
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Оказалось, что роль Ипполита могли отдать Басилашвили. Однако у артиста умер отец, поэтому он не смог участвовать в съемках. Его очень удачно заменил Яковлев. Переснять сцену с фотографией не получилось, поскольку на тот момент снега на улице уже не было.
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Ранее в Голливуде сняли ремейк фильма Эльдара Рязанова. Главные роли в нем сыграли Эмма Робертс и Томас Манн. Однако в России к этому проекту отнеслись скептически. Актер Юрий Стоянов предположил, что он не понравится россиянам.
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