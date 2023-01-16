Культура 16 января 2023, 15:12 Зрители увидят третий сезон сериала «Чаки»

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Создатели решили продлить сериал «Чаки» на третий сезон. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на совместное заявление телеканалов Syfy и USA Network.

Поклонники сериала оставили массу постов в Twitter с просьбой снять новый сезон «Чаки». Эти сообщения даже вошли в короткий тизер, который опубликовали в качестве анонса.

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«Хотели бы поблагодарить фанатов и критиков за их ошеломляющую реакцию на второй сезон, который, как мы рады сообщить, дал официальный зеленый свет третьему сезону», —сказал режиссер сериала Дон Манчини.

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