Зрители раскритиковали «Малефисенту» за слабый сюжет
Кинокритики и зрители остались недовольны новым фильмом «Малефисента. Владычица тьмы». Сюжет назвали слабым и скучным. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
Рейтинг киноленты составляет сейчас всего 54%. Большинство зрителей отметили прекрасную игру актрис Анджелины Джоли, Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг. А вот сюжет назвали скучным и не стали рекомендовать киноленту к просмотру с детьми.
Сообщается, что сценарий новой «Малефисенты» более слабый, чем сценарий первой части фильма, который вышел на экраны пять лет назад.