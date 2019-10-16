Зрители раскритиковали «Малефисенту» за слабый сюжет

Рейтинг киноленты составляет сейчас всего 54%. Большинство зрителей отметили прекрасную игру актрис Анджелины Джоли, Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг. А вот сюжет назвали скучным и не стали рекомендовать киноленту к просмотру с детьми.

Сообщается, что сценарий новой «Малефисенты» более слабый, чем сценарий первой части фильма, который вышел на экраны пять лет назад.