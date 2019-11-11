  • Зрители определили самый популярный фильм 2019 года

    11 ноября 2019, 13:27

    Андрей Иванов

    Самым популярным фильмом 2019 года стала супергеройская картина Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал». Об этом сообщило издание Entertainment Tonight со ссылкой на результаты американской премии People’s Choice Awards. Ее вручают по результатам зрительского голосования.
    Зрители определили самый популярный фильм 2019 года

    Последняя часть франшизы про мстителей также получила приз в номинации «Лучший экшен-фильм». Роберт Дауни-младший, который сыграл в фантастической ленте Железного человека, стал лучшим актером 2019 года. Главной звездой экшен-фильмов стал актер Том Холланд — он исполнил главную роль в картине «Человек-паук: Вдали от дома».

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    По мнению зрителей, лучшим сериалом года стало многосерийное шоу «Очень странные дела», а «Теория большого взрыва» удостоилась приза как лучший комедийный сериал.

    Премьера заключительной, четвертой части супергеройской саги от Marvel «Мстители: Финал» состоялась 29 апреля. За первые дни проката фильм установил несколько рекордов: самое быстрое достижение сборов в один миллиард долларов (пять дней), а также самые большие сборы за уик-энд в истории кинопроката (1,2 миллиарда долларов).