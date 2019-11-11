Зрители определили самый популярный фильм 2019 года

Последняя часть франшизы про мстителей также получила приз в номинации «Лучший экшен-фильм». Роберт Дауни-младший, который сыграл в фантастической ленте Железного человека, стал лучшим актером 2019 года. Главной звездой экшен-фильмов стал актер Том Холланд — он исполнил главную роль в картине «Человек-паук: Вдали от дома».

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По мнению зрителей, лучшим сериалом года стало многосерийное шоу «Очень странные дела», а «Теория большого взрыва» удостоилась приза как лучший комедийный сериал.

Премьера заключительной, четвертой части супергеройской саги от Marvel «Мстители: Финал» состоялась 29 апреля. За первые дни проката фильм установил несколько рекордов: самое быстрое достижение сборов в один миллиард долларов (пять дней), а также самые большие сборы за уик-энд в истории кинопроката (1,2 миллиарда долларов).