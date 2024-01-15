Культура 15 января 2024, 13:13 Зрители и артисты пришли в Малый театр для прощания с Юрием Соломиным Церемония прощания с народным артистом Юрием Соломиным началась в Малом театре РИА «Новости»

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Поклонники и коллеги ушедшего из жизни народного артиста СССР Юрия Соломина собрались в Государственном академическом Малом театре Москвы для прощания с актером и режиссером. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента с места события, гроб с телом художественного руководителя Малого театра установили на исторической сцене.

Очередь из желающих проститься с Юрием Соломиным растянулась до почти до Петровки. Участники гражданской панихиды с цветами проходили через служебный вход в Малый театр.

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Церемонию прощания сопроводили негромкой музыкой, а на установленном в задней части сцены экране демонстрировали фотографии артиста разных лет.

Юрий Соломин умер 11 января, через два дня после выхода из больницы, куда попал после перенесенного инсульта. Свои соболезнования родным и близким артиста выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин. После церемонии прощания гроб с телом Соломина доставят на Троекуровское кладбище.

В Малом театре Юрий Соломин работал с 1957 года, пост художественного руководителя занимал 36 лет. Кроме театральной деятельности, он известен по ролям в фильмах и сериалах, в том числе он сыграл в оскароносном фильме японского режиссера Акиры Куросавы «Дерсу Узала».