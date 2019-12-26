Зрители и артисты после спектакля в «Современнике» почтили память Волчек минутой молчания. Видео
«Скажу вам слова, в которые я не верю. <…> Во время спектакля сегодня умерла Галин Борисовна Волчек. Наш художественный руководитель, наш учитель, наша мама, наше сердце. Сердце этого дома, сердце этого коллектива. Давайте просто минуту помолчим», — сказал со сцены Сергей Гармаш.
Он сообщил, что артисты извиняются, но они просто не могут выйти в эту минуту на поклон.
После этого он объявил, что прощание с Галиной Волчек пройдет в театре 29 декабря.
Галина Волчек умерла 26 декабря на 87 году жизни. Об этом сообщила ее помощница Розанна Метелкина.
На счету Волчек более 30 спектаклей в «Современнике». Она стала первым советским режиссером, которого пригласили сделать театральную постановку в США. Она работала с актерами в театрах Венгрии, Германии, Ирландии, Польши, Финляндии и других стран. Параллельно она снималась в кино. Зрители помнят ее по фильмам в «Дон Кихоте», «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон».