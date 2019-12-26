Зрители и артисты после спектакля в «Современнике» почтили память Волчек минутой молчания. Видео

Актер театра «Современник» Сергей Гармаш после спектакля 26 декабря вышел к зрителям и объявил о смерти художественнго руководителя Галины Волчек. После этого зрители почтили память народной артистки СССР минутой молчания, сообщил корреспондент «360».

«Скажу вам слова, в которые я не верю. <…> Во время спектакля сегодня умерла Галин Борисовна Волчек. Наш художественный руководитель, наш учитель, наша мама, наше сердце. Сердце этого дома, сердце этого коллектива. Давайте просто минуту помолчим», — сказал со сцены Сергей Гармаш.

Он сообщил, что артисты извиняются, но они просто не могут выйти в эту минуту на поклон.

После этого он объявил, что прощание с Галиной Волчек пройдет в театре 29 декабря.

Галина Волчек умерла 26 декабря на 87 году жизни. Об этом сообщила ее помощница Розанна Метелкина.

На счету Волчек более 30 спектаклей в «Современнике». Она стала первым советским режиссером, которого пригласили сделать театральную постановку в США. Она работала с актерами в театрах Венгрии, Германии, Ирландии, Польши, Финляндии и других стран. Параллельно она снималась в кино. Зрители помнят ее по фильмам в «Дон Кихоте», «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон».