СМИ: столичные театры вернут 75% зрителей в апреле

К середине весны театры и концертные залы в столице могут заполниться зрителями на 75%. Учреждения культуры снятия ограничений ждут с нетерпением, однако надеются на господдержку.

Ситуация с распространением коронавируса уже позволила увеличить объемы продаваемых билетов до 50%, отметила газета «Известия». Но заполнить залы хотя бы на половину получается далеко не у всех площадок.

Спрос на билеты есть, но и проблемы никуда не делись и пропорциональны вместимости зала. Чем он просторнее, тем больше сложностей. Связаны они в том числе с онлайн-продажей билетов: не всем зрителям подходит такой формат. И открытие касс стало бы хорошей возможностью увеличить заполняемость.

Остро стоит вопрос возвращения к активной рекламе из-за серьезного падения доходов, а билеты любители искусства теперь чаще покупают день в день или накануне представления. Да и страх перед посещением массовых мероприятий у людей сохранился.

Без господдержки в переходный период театрам и концертным залам, считают их руководители, не обойтись. В Минкультуры заявили, что «оперативно реагируют на ситуацию». Для этого в ведомстве действует специальная рабочая группа. Подведомственные театры поддерживают в департаменте культуры Москвы.

Ограничение на заполняемость культурных учреждений столицы могут сменить с 50% на 75% уже в апреле. А к аншлагам площадки, предположительно, вернутся в мае.