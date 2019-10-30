Золотые хиты Сан-Ремо исполнят в Государственном Кремлевском Дворце
Популярные итальянские певцы Кларисса Вики, Никола Конжу и председатель жюри и дирижер фестиваля в Сан-Ремо Роберто Молинелли вместе с симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония» исполнят упоительные мелодии солнечной Италии.
Роберто Молинелли — известный итальянский дирижер и композитор. С 2004 по 2006 год был председателем жюри Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо. В 2005 и 2009 являлся дирижером на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, автором многих аранжировок, выиграл спецприз за лучшую композицию с песней Biancaneve.
Роберто Молинелли работает в различных музыкальных стилях и жанрах: симфоническом, оперном, джаз, рок и кроссовер. Маэстро успешно сотрудничал с мировыми звездами оперной сцены, такими как Хосе Каррерас, Андреа Бочелли, Сара Брайтман, а также со звездами итальянской эстрады — Лучио Далла, Анджело Брандаурди, Марио Лавецци. Автор популярных проектов Led Zeppelin, Pink Floyd, Madonna, Michael Jackson, Prince.
Маэстро выступал во многих престижных концертных залах: Карнеги Холл (Нью-Йорк), Мариинский театр (Санкт-Петербург), Дворец изящных искусств (Мехико), Концертный зал в Норфолке (Англия), Концертный зал Президентского симфонического оркестра (Анкара).
Начало в 19:00 2 ноября. Государственный Кремлевский Дворец. Категория 6+
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