Золотые хиты Сан-Ремо исполнят в Государственном Кремлевском Дворце

Незабываемые хиты знаменитого фестиваля в Сан-Ремо! Специально для концерта в Москве создана программа из лучших песен победителей фестиваля в Сан-Ремо Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Рикки и Повери, Андреа Бочелли, Джанни Моранди, Лючиа Далла и Эроса Рамаццоти.

Популярные итальянские певцы Кларисса Вики, Никола Конжу и председатель жюри и дирижер фестиваля в Сан-Ремо Роберто Молинелли вместе с симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония» исполнят упоительные мелодии солнечной Италии.

Источник фото: телеканал «360»

Роберто Молинелли — известный итальянский дирижер и композитор. С 2004 по 2006 год был председателем жюри Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо. В 2005 и 2009 являлся дирижером на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, автором многих аранжировок, выиграл спецприз за лучшую композицию с песней Biancaneve.

Источник фото: телеканал «360»

Роберто Молинелли работает в различных музыкальных стилях и жанрах: симфоническом, оперном, джаз, рок и кроссовер. Маэстро успешно сотрудничал с мировыми звездами оперной сцены, такими как Хосе Каррерас, Андреа Бочелли, Сара Брайтман, а также со звездами итальянской эстрады — Лучио Далла, Анджело Брандаурди, Марио Лавецци. Автор популярных проектов Led Zeppelin, Pink Floyd, Madonna, Michael Jackson, Prince.

Маэстро выступал во многих престижных концертных залах: Карнеги Холл (Нью-Йорк), Мариинский театр (Санкт-Петербург), Дворец изящных искусств (Мехико), Концертный зал в Норфолке (Англия), Концертный зал Президентского симфонического оркестра (Анкара).

Начало в 19:00 2 ноября. Государственный Кремлевский Дворец. Категория 6+

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