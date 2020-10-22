Золотой состав «Улицы разбитых фонарей» снимется в новом сериале

Остросюжетный детектив снимет НТВ. Главные роли получили актеры Сергей Селин, Алексей Нилов, Александр Половцев и Андрей Федорцов.

Сюжет сериала начинает развиваться после того, как бывший следователь Шавырин попадает в госпиталь. Медики диагностировали у него неизлечимую болезнь. Пенсионер хочет свести счеты с жизнью, но в это же время в дверь его квартиры раздается звонок. Из столицы к Шавырину приехала дочь Настя. Девушка намерена пойти по стопам отца, поэтому и приехала в Санкт-Петербург.

Настя сближается с молодым человеком Никитой Январем, который работает оперативником в уголовном розыске. Дочь Шавырина не знает, что ее новый знакомый — сын полковника Тарасова. Отец Января отбывает срок в тюрьме и размышляет о мести.

Тарасов считает, что попал за решетку из-за авторитета Гарина, написал сайт «Дни.ру». По этой причине полковник думает убить своего врага. Настя и Никита готовы предотвратить нападение, в чем им помогают Гарин, Шавырин и Незабудкин.