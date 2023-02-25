25 февраля 2023, 23:01
«Золотого медведя» Берлинского фестиваля получила документальная лента «На Адаманте»
Документальный фильм «На Адаманте» получил главный приз Берлинского кинофестиваля
Документальная лента «На Адаманте» (On the Adamant) французского режиссера Николя Филибера получила главный приз Берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя». Церемонию транслировали на сайте Берлинале.
Картина рассказывает о парижской психиатрической клинике, расположенной в плавучем здании на берегу реки Сены. Премьера «На Адаманте» состоялась на Берлинале 24 февраля. Во Франции картина выйдет на большие экраны только 29 марта.
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В основную программу кинофестиваля включили 19 фильмов. Российские режиссеры не участвовали в 73-м киносмотре. Фестиваль завершится 26 февраля большим показом картин.
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Ежегодно Берлинале посещают свыше 300 тысяч человек. Проведение мероприятия приносит в казну Берлина до 130 миллионов евро.
В этом году Берлинский кинофестиваль проходит на фоне массовых протестов против поставок вооружений Украине. В манифестации участвуют представители левых и правых сил Германии, пишет kp.ru.
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