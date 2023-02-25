Культура 25 февраля 2023, 23:01 «Золотого медведя» Берлинского фестиваля получила документальная лента «На Адаманте» Документальный фильм «На Адаманте» получил главный приз Берлинского кинофестиваля Публичное достояние

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Документальная лента «На Адаманте» (On the Adamant) французского режиссера Николя Филибера получила главный приз Берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя». Церемонию транслировали на сайте Берлинале.

Картина рассказывает о парижской психиатрической клинике, расположенной в плавучем здании на берегу реки Сены. Премьера «На Адаманте» состоялась на Берлинале 24 февраля. Во Франции картина выйдет на большие экраны только 29 марта.

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В основную программу кинофестиваля включили 19 фильмов. Российские режиссеры не участвовали в 73-м киносмотре. Фестиваль завершится 26 февраля большим показом картин.

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Ежегодно Берлинале посещают свыше 300 тысяч человек. Проведение мероприятия приносит в казну Берлина до 130 миллионов евро.

В этом году Берлинский кинофестиваль проходит на фоне массовых протестов против поставок вооружений Украине. В манифестации участвуют представители левых и правых сил Германии, пишет kp.ru.