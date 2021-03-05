«Золотого медведя» Берлинале дали фильму «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно»

Главный приз международного Берлинского кинофестиваля присудили картине «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» румынского режиссера Раду Жуде. Онлайн-трансляция церемонии ведется на сайте фестиваля.

Первый этап Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра, сообщил ТАСС.

В прошлом 2020 году лауреатом этой премии стал иранский драматический фильм «Здесь нет зла» Мохаммада Расулофа. В разные годы столь высокую награду получали киноленты: «Синонимы» Надава Лапида, «О теле и душе» Ильдико Эньеди, «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки, «Народ против Ларри Флинта» Милоша Формана.

«Золотой медведь» — высшая награда Берлинского кинофестиваля, вручается международным жюри. Автор скульптурного образа — Рене Синтенис. «Золотым медведем» награждается лучший фильм основного конкурса, а с 2007 года также лучший короткометражный фильм. Кроме «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале также вручается приз «Серебряный медведь».