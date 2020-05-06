Знаменитости прочитают первую часть «Гарри Поттера» в видео-формате. Главый герой уже подключился

Знаменитости прочитают книгу «Гарри Поттер и философский камень» в видео-формате. Первую главу уже озвучили — на роль рассказчика выбрали Дэниэла Редклифа, который сыграл главного героя романов.

Проект Harry Potter at Home («Гарри Поттер дома») запустили автор романов Джоан Роулинг совместно со Spotify. Каждую недель по вторникам знаменитости будут читать главы из первой книги «Гарри Поттер и философский камень». Проект продлится до конца июня.

На роль рассказчика первой главы книги выбрали Дэниэла Рэдклифа — именно он сыграл Гарри Поттера во всех частях экранизации франшизы.

Авторы проекта отметили, что читать главы будут «прекрасные друзья Волшебного мира». В проекте примут участие Стивен Фрай, который ранее озвучивал аудио-версии книг о Гарри Поттере, Эдди Редмэйн, который сыграл Ньюта Саламандера в «Фантастических тварях», Клаудия Ким, исполнившая роль Нагайны в «Фантастических тварях», а также и Нома Думезвени — она сыграла Гермиону в спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя». Кроме того, в проекте примут участие футболист Дэвид Бекхэм и актриса Дакота Фаннинг.

Пользователи смогут ознакомится с проектом в двух форматах. Аудио-версии чтения будут доступны на сервисе Spotify, а видео станут постепенно появляться на сайте Wizarding World.