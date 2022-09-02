Знакомая Довлатова Никольская поделилась первыми впечатлениями от встречи с писателем

Все новости
Мир
03 сентября 2022, 23:29
Площадь лесных пожаров на севере Казахстана выросла втрое за несколько часов
Подмосковье
03 сентября 2022, 23:28
Победителем турнира «Короли коробок» стала команда «Подрезково» из Химок
Реклама
Подмосковье
03 сентября 2022, 23:08
Дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в дни сдачи ГИА введут в Подмосковье
Общество
03 сентября 2022, 22:50
Заблудившегося в тундре пенсионера нашли в Красноярском крае
Подмосковье
03 сентября 2022, 22:49
Фестиваль «Город А» торжественно открыли в Красногорске
Мир
03 сентября 2022, 22:28
«Изменится лишь имя». Немцев не обрадовало назначение нового украинского посла
Подмосковье
03 сентября 2022, 22:13
Выставка акварели Константина Буйко состоялась в городском округе Лобня
Эксклюзив
03 сентября 2022, 22:10
Параллельный импорт продлили на 2023 год. Он защитит россиян от подделок и насытит рынок товаров
Власть
03 сентября 2022, 22:05
Россия направит на выплаты жителям ДНР и ЛНР 10,3 миллиарда рублей