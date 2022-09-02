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Знакомая Довлатова Никольская поделилась первыми впечатлениями от встречи с писателем

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Историк литературы и хорошая знакомая Сергея Довлатова Татьяна Никольская поделилась своими воспоминаниями о писателе, а также рассказала о первых впечатлениях после знакомства с ним. Об этом сообщил “Петербургский дневник”.

Татьяна рассказала, что познакомилась с писателем в далеком 1968 году на праздновании дня рождения поэта Евгения Рейна.

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“Я точно помню, что лично мы познакомились 29 декабря 1968 года на праздновании дня рождения поэта Евгения Рейна, который был соседом и в какой-то степени даже учителем Довлатова. По крайней мере он, так же же как Бродский, считал его одним из своих учителей. На момент знакомства с Сергеем мы с мужем жили на Петроградской стороне и лишь в 1972 году переехали на улицу Рубинштейна. В течение полутора или двух лет мы с Довлатовым действительно были очень близкими соседями и часто встречались”, - вспоминает историк. 

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Довлатов при первой встрече показался Никольской обаятельной личностью. Он был высок и красив. 

“Несомненно, Довлатов был очень обаятельной личностью, высоким, красивым. Но, с другой стороны, он мне показался человеком очень, что ли, уязвленным, обидчивым. Думаю, у него были комплексы, вызванные тем, что его рассказы не печатали. У Довлатова была цель опубликовать книгу своих рассказов. Это была идея фикс, которая им двигала, руководила”, - сообщила Татьяна. 

В Санкт-Петербурге 3-4 сентября пройдет фестиваль «День Д», посвященный памяти Довлатова. Его проводят в культурной столице уже в шестой раз.

Санкт-Петербург

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