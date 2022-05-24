Знак качества для словарей утвердят в России

Система «Национальный словарный фонд» появится в России. Она объединит лучшие словари, которые выпускают начиная с XVIII века. Об этом «Парламентской газете» рассказала заведующая отделом Института русского языка имени Виноградова, член-корреспондент РАО профессор Мария Каленчук.

Она пояснила, что в России есть очень много словарей, среди которых есть как хорошие, так и «откровенно графоманские». Чтобы объединить качественные словари, которым можно доверять, создан «Национальный словарный фонд». Сейчас в него вошли 30 разных изданий.

«Хочу подчеркнуть, что Национальный словарный фонд — это не просто сборник словарей, этого полно в Интернете. Это инструмент работы со словарями. Дать возможность пользоваться текстами словарей разного типа и разного времени любому человеку: ученому, журналисту, преподавателю и так далее — это первая задача. Вторая — с помощью различных модулей дать возможность работы с текстами словарей в зависимости от того, какую задачу ставит себе человек», — сказала Каленчук.