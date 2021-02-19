«Злая и мизантропичная». Музыкальный критик послушал новую песню Земфиры «Остин»

Рок-певица Земфира скатилась до «гнусавого монотонного пропевания на одной ноте» после релиза третьего сингла из нового альбома «Остин». С таким заявлением в эфире ИА НСН выступил музыкальный критик Денис Ступников.

По его мнению, начиная с 2013 года Земфира похожа на саму себя, «злую и мизантропичную». Артистка перестала опережать музыкальные тенденции, хотя пока получает восхищенные отзывы.

«Земфира прочувствовала вялое, апатичное настроение молодежи, которая и слушает такую музыку, где нет ни зачина, ни действия, ни проигрыша, ни ярких гитарных соло. Мы уже вообще забыли, что это такое, не говоря уже о каком-то ярком фактурном вокале», — считает Ступников.

Поэтому он допустил, что новый сингл певицы оказался именно таким, потому что она захотела «зацепить» молодую аудиторию, которая сейчас активно слушает рэп. Однако в итоге у певицы получились «пропитанные злостью, мизантропией и самолюбованием песни без музыкального и текстового развития». Музыкальный критик увидел причину этому в оторванности Земфиры от реального мира. И все это еще помножено на огромный эгоцентризм, добавил он.

Релиз «Остина» и клипа на него состоялся 19 февраля. Продолжительность ролика — больше пяти минут.