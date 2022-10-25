Журналисты Тeleprogramma.pro выяснили, как проходили съемки нового сезона сериала «Девушки с Макаровым» | 360°

Культура 25 октября 2022, 11:23 Журналисты Тeleprogramma.pro выяснили, как проходили съемки нового сезона сериала «Девушки с Макаровым» Тeleprogramma.pro: Юлия Топольницкая на кастинге сразила всех знанием «матчасти» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В понедельник, 24 октября, на телеканале ТНТ стартовал новый сезон сериала «Девушки с Макаровым». Журналисты Тeleprogramma.pro выяснили, как проходили съемки проекта и какие моменты стали самыми запоминающимися.

По словам автором сериала, больше всех на кастинге удивила комедийная актриса Юлия Топольницкая, ставшая знаменитой после клипа «Экспонат» группы «Ленинград». Девушка сразила всех знанием «матчасти», и ее даже не потребовалось вводить в курс дела.

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«Я с удовольствием наблюдала за персонажами, и мне самой захотелось стать частью этой истории», — призналась артистка.

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В новом сезоне на телеэкранах появится боец смешанных единоборств и первый российский чемпион промоушена UFC Олег Тактаров. После завершения спортивной карьеры Олег начал сниматься в кино. Его можно было увидеть в сериале «Ле.Ген.Да» с Романом Курцыным.

Журналистам издания также стало известно, что актеру Павлу Майкову пришлось выполнять рискованные трюки самому. Он был не против и с яхты прыгнуть, и на мотоцикле посоревноваться на скорость.