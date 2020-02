Журналистка потестировала разрекламированные на Pornhub игры

Название говорит само за себя, что очень неожиданно для сайта, который был создан как раз для обратного. Журналистка Vice Саманта Коул ради интереса решила попутешествовать по миру дешевых порноигр из рекламы Pornhub.

Перейдя по одному из баннеров она наткнулась на совокупляющихся фэнтезийных персонажей (включая крольчиху из «Зверополиса», а также голых Анну с Эльзой). В опроснике нужно было выбрать пол, партнера, размер «своих» половых органов и партнера.

Далее у клиентов спрашивались такие вопросы: «В этих играх может случиться что угодно, включая агрессивный секс. Вас это устраивает?», «Эта онлайн-игра вызывает сильное привыкание. Вы готовы к этому?», «Во избежание проблем — в этой игре очень много доминации над женщинами. Вас это устраивает?», «Есть ли у вас какие-либо медицинские заболевания, которые противопоказаны при игре? Например. судороги, зависимость или агрессивное поведение?», «Что в играх вас возбуждает?».

Примерно можно понять содержание игр по названиям: Call of Booty, World of Whorecraft, Grand Fuck Auto, Cumshots: The Game и так далее. Игры разочаровали исследовательницу — в первых двух не было секса вообще, но были тупые боты, ужасное управление и «глюки». В третьей на самом интересном моменте за героем погналась полиция и он разбился.

В Gotham Sluts и Going All The Wау были эротические элементы, но все оказалась достаточно странно и смешно.

После того, как Коул открыла топ игр по рейтингу, то там оказались… милые раскраски и игры для детей. Все без намека на секс. Все это по соседству с XXX-Men: Mutant Orgy.

«Не кончать было довольно легко. На самом деле, скорее всего, у меня больше никогда и не получится», — заключила журналистка.