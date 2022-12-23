Культура 23 декабря 2022, 17:52 Журналист Манукян заявил, что России нужна «музыкальная патриотическая элита»

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Журналист Вадим Манукян заявил, что внучка Иосифа Кобзона Анита, которая планирует открыть «Кобзон центр» в Москве, должна сформировать «музыкальную патриотическую элиту» страны. Об этом сообщило РИА ФАН.

Центр станет культурно-досуговым учреждением, также при нем будет музыкальный институт. Манукян убежден, что его выпускники должны быть артистами-патриотами, и это является «мечтой большинства россиян».

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«Ведь включив в название учреждения фамилию вашего великого дедушки оно должно соответствовать в полной мере его моральным критериям и жизненным принципам», — обратился журналист к Аните Кобзон.

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