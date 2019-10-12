  • Журнал IndieWire опубликовал список лучших хорроров всех времен. Тот же, что и год назад

    12 октября 2019, 22:25

    Кирилл Фролов

    Американский портал о кино IndieWire выдал за новую публикацию статью со списком лучших фильмов ужасов, представленную год назад. Всего в списке 100 фильмов, лучшим, по версии портала, является «Сияние» Стэнли Кубрика. Единственную отечественную картину «Вий» Константина Ершова разместили на 89-й строчке.
    Журнал IndieWire опубликовал список лучших хорроров всех времен. Тот же, что и год назад

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    Этот же список журнал публиковал в 2018 году, однако теперь материал по ссылке www.indiewire.com/2018/10/best-horror-movies-all-time-scary-films-1202012183/10/ не открывается. Пользователь перенаправляется на заметку, над которой стоит дата: 9 октября 2019 года. В том, что ее текст идентичен прошлогодней статье, легко убедиться, погуглив отдельные фразы и сравнив списки фильмов.

    Зачем журналу понадобилось второй раз публиковать одну и ту же заметку, неизвестно.

    В 2017 году издание также выпускало рейтинги лучших фильмов ужасов. Тогда речь шла о двадцатке лучших хорроров XXI века и о 13 главных инди-хоррорах.

    Десятка избранных фильмов ужасов, по версии журнала, второй год подряд выглядит так:

    1. «Сияние» (Стэнли Кубрика, 1980);

    2. «Техасская резня бензопилой» (Тоуба Хоупера, 1974);

    3. «Ребенок Розмари» (Романа Полански, 1968);

    4. «Изгоняющий дьявола» (Уильяма Фридкина, 1973);

    5. «Хэллоуин» (Джона Карпентера, 1978);

    6. «Психо» (Альфреда Хичкока, 1960);

    7. «Глаза без лица» (Жоржа Франжю, 1960);

    8. «Нечто» (Джона Карпентера, 1982);

    9. «Чужой» (Ридли Скотта, 1979);

    10. «Ночь живых мертвецов» (Джорджа Ромеро, 1968).