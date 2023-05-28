Культура 28 мая 2023, 00:12 Жюстин Трие получила высшую награду Каннского фестиваля Жюстин Трие получила награду Каннского фестиваля за ленту «Траектория падения» РИА «Новости»

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Французская постановщица Жюстин Трие получила золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале за картину «Траектория падения». Фильм рассказывает о писательнице, подозреваемой в убийстве мужа, сообщил ТАСС.

Высшую награду 76-го фестиваля постановщице вручила американская актриса Джен Фонда в ходе церемонии закрытия фестиваля на набережной Круазет. Главную роль в «Траектории падения» сыграла немецкая актриса Сандра Хюллер.

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Трие во время церемонии сообщила, что посвящает свою награду всем молодым коллегам, которым пока не удалось поставить свой собственный фильм.

«У меня на это ушло 15 лет», — добавила постановщица.

Обладательница золотой пальмовой ветви упомянула ситуацию во Франции. Она отметила, что страна в этом году переживает исторический протест против пенсионной реформы. Трие поддержала требования манифестантов, добивающихся отмены повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Ранее работники энергетической отрасли в предшествии Каннского фестиваля пригрозили оставить его без света. так они хотели выразить свой протест против пенсионной реформы.