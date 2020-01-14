Жюри Каннского фестиваля впервые возглавит темнокожий режиссер

В 2020 году во главе жюри Каннского кинофестиваля будет режиссер Спайк Ли. Его кандидатуру утвердил оргкомитет фестиваля. Сам Ли признался, что шокирован этим выбором.

Назначение 62-летнего Спайка Ли, уточнил портал Yahoo News, связано с критикой, которой активисты подвергли премию «Оскар». В этом году чернокожих номинантов в ней, утверждают в Сети, минимальное количество. Возмущенные пользователи объединились, публикуя посты с хештегами #OscarsSoWhite и #DirectorsSoMale.

Спайк Ли, обратило внимание агентство AFP, стал первым темнокожим человеком за все 70 лет истории Каннского кинофестиваля, который займет пост председателя жюри.

«Шокирован, счастлив, удивлен и горд одновременно», — так охарактеризовал кинорежиссер свое назначение.

На Каннском фестивале в разные годы шли премьерные показы фильмов Ли. Всего их было семь. В 2018-м году «Черный клановец» режиссера стал обладателем Гран-при в Каннах.

73-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая 2020 года.

В 2019 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля получил фильм «Паразиты», который Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала лучшей лентой минувшего года.