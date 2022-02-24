Жюри фестиваля «Золотой слон» в Испании признало лучшими артистов Росгосцирка

В испанском городе Жирона завершился 10-й фестиваль циркового искусства «Золотой слон». Члены жюри отметили артистов Росгосцирка в нескольких номинациях высшими наградами, написал сайт kp.ru.

Например, гимнасты на ремнях Дмитрий Ефремкин и Елена Мизенина получили главный приз за исполнение номера «Анна» по мотивам произведения Льва Толстого «Анна Каренина». Кроме того, «золотом» были награждены воздушные гимнасты Егор и Лючия Сухоруковы.

Серебряные награды достались акробатам на батуте под руководством Николая Грушина, воздушным гимнастам под руководством Владислава Дулича и артистам номера «Белый полет» под руководством Карена Еганяна.

«Наши артисты стали обладателями высшей золотой награды международного циркового фестиваля в Испании, взяли два „серебра“ и получили спецпризы. Месяц назад мы заняли практически весь пьедестал фестиваля в Будапеште, в Венгрии. Это говорит о высочайшем уровне отечественной цирковой школы, о том, что российский цирк востребован в мире. Я испытываю огромную гордость за наших артистов!» — заявил член жюри фестиваля, генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.