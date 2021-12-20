Жюри фестиваля Patriki Film Festival возглавит режиссер Даррен Аронофски

Председателем жюри фестиваля Patriki Film Festival станет режиссер и сценарист Даррен Аронофски. Об этом сообщили «Известия».

Международный онлайн-кинофестиваль пройдет в Москве летом 2022 года. В рамках фестиваля состоятся показы фильмов и сериалов российского и зарубежного производства.

«Я был очень рад откликнуться на приглашение возглавить жюри Patriki Film Festival в 2022 году. Фестиваль призывает авторов со всего мира присылать свои конкурсные работы, чтобы побороться за главную премию „Гран-при“. Жюри конкурса отсмотрит все работы и выберет победителя летом 2022 года», — прокомментировал Аронофски.