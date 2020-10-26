Живые актеры снимутся в полнометражке «Том и Джерри»

Любителей истории о мышонке Джерри и коте Томе решили порадовать полнометражной версией. При этом в фильме сыграют настоящие актеры. Первый тизер картины преждевременно показали во Франции.

Трейлер раньше времени представила компания Warner Bros. France. Тизер показали в одном из французских кинотеатров, пишет Super.ru. Ролик сразу же разлетелся в Сети, но на многих сайтах его уже заблокировали из-за нарушения авторских прав.

Режиссер Тим Стори решил включить в полнометражную версию «Тома и Джерри» реальных актеров. В фильме вместе с мультяшными версиями главных героев появятся Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья и другие известные актеры. Фильм американской студии Warner Bros. Pictures и производства Warner Animation Group появится в широком прокате в марте 2021 года.

Изначально «Тома и Джерри» планировали показать в кинотеатрах в декабре 2020 года. Изменения в даты выхода полного метра внесла ситуация с коронавирусом. В итоге премьеру отодвинули на весну 2021-го. Впервые зрители увидели короткометражный мультфильм в 1940 году.