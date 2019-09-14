«Живописью никому нельзя навредить». Выставка художницы из Красногорска открылась в Знаменском-Губайлове
Работы Ольги Шараповой — это застывшие моменты из ее воспоминаний и путешествий. За видами городков Средиземья идут пейзажи из Подмосковья, но география здесь — не самое главное. Искусство, считает автор — это, прежде всего, эмоции и ощущения.
«Картина начинает рождаться, когда что-то трогает. Когда видишь какое-то сочетание цветов, может быть, какие-то воспоминания детства, когда что-то рождается из прошлого. Или еще, что очень важно — из будущего», — делится художник, автор выставки Ольга Шарапова.
Иногда в картинах художников можно разглядеть их самих. Либо же то, что им по-настоящему дорого. В работах Ольги это — ее семья. До недавних пор основной площадкой для ознакомления с работами Ольги был ее Facebook.
Но картины вышли в оффлайн. И выставляются они не где-нибудь, а в усадьбе Знаменское-Губайлово.
«Замечательные работы. Наверное, я бы сказал, что это русская классическая живопись с элементами авангарда. Но это больше касается не композиции, а техники, мне так кажется», — поделился впечатлениями один из посетителей выставки.
Очень нравятся эти картины. Видно, что их рисует настоящий мастер и автор, который знает свое делопосетительница выставки
А еще Ольга — пример того, что художниками не всегда рождаются. В детстве у нее такого увлечения не было, за кисть взялась недавно. Теперь автор выставки хочет поделиться этим счастьем с другими. Начать творить, считает Ольга, никогда не поздно.
«Когда я впервые взяла краски и у меня все руки оказались в масле, я поняла, что вообще не знаю, что делать, и не понимаю, как это отмывать. Ну ничего — отмыла, поняла, что это просто. Ничего страшного нет. Главное, что художник живописью никому не может навредить», — говорит Ольга Шарапова.
Посмотреть на работы Ольги может любой желающий. Выставка продлится до середины октября в красногорской усадьбе Знаменское-Губайлово.