  • «Живописью никому нельзя навредить». Выставка художницы из Красногорска открылась в Знаменском-Губайлове

    14 сентября 2019, 21:41

    Александр Акишин, Анастасия Максимовских, Нэлли Ефимкина

    Десятки картин с авторским взглядом. В Красногорске открылась выставка художника Ольги Шараповой. В ее работах можно увидеть как виды европейских городков, так и раскатистые пейзажи Подмосковья.
    «Живописью никому нельзя навредить». Выставка художницы из Красногорска открылась в Знаменском-Губайлове

    Работы Ольги Шараповой — это застывшие моменты из ее воспоминаний и путешествий. За видами городков Средиземья идут пейзажи из Подмосковья, но география здесь — не самое главное. Искусство, считает автор — это, прежде всего, эмоции и ощущения.

    «Живописью никому нельзя навредить». Выставка художницы из Красногорска открылась в Знаменском-Губайлове | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Картина начинает рождаться, когда что-то трогает. Когда видишь какое-то сочетание цветов, может быть, какие-то воспоминания детства, когда что-то рождается из прошлого. Или еще, что очень важно — из будущего», — делится художник, автор выставки Ольга Шарапова.

    «Живописью никому нельзя навредить». Выставка художницы из Красногорска открылась в Знаменском-Губайлове | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Иногда в картинах художников можно разглядеть их самих. Либо же то, что им по-настоящему дорого. В работах Ольги это — ее семья. До недавних пор основной площадкой для ознакомления с работами Ольги был ее Facebook.

    «Живописью никому нельзя навредить». Выставка художницы из Красногорска открылась в Знаменском-Губайлове | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Но картины вышли в оффлайн. И выставляются они не где-нибудь, а в усадьбе Знаменское-Губайлово.

    «Живописью никому нельзя навредить». Выставка художницы из Красногорска открылась в Знаменском-Губайлове | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «Замечательные работы. Наверное, я бы сказал, что это русская классическая живопись с элементами авангарда. Но это больше касается не композиции, а техники, мне так кажется», — поделился впечатлениями один из посетителей выставки.

    «Живописью никому нельзя навредить». Выставка художницы из Красногорска открылась в Знаменском-Губайлове | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Очень нравятся эти картины. Видно, что их рисует настоящий мастер и автор, который знает свое дело

    посетительница выставки

    А еще Ольга — пример того, что художниками не всегда рождаются. В детстве у нее такого увлечения не было, за кисть взялась недавно. Теперь автор выставки хочет поделиться этим счастьем с другими. Начать творить, считает Ольга, никогда не поздно.

    «Живописью никому нельзя навредить». Выставка художницы из Красногорска открылась в Знаменском-Губайлове | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    «Когда я впервые взяла краски и у меня все руки оказались в масле, я поняла, что вообще не знаю, что делать, и не понимаю, как это отмывать. Ну ничего — отмыла, поняла, что это просто. Ничего страшного нет. Главное, что художник живописью никому не может навредить», — говорит Ольга Шарапова.

    «Живописью никому нельзя навредить». Выставка художницы из Красногорска открылась в Знаменском-Губайлове | Изображение 7
    Источник фото: телеканал «360»

    Посмотреть на работы Ольги может любой желающий. Выставка продлится до середины октября в красногорской усадьбе Знаменское-Губайлово.