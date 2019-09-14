«Живописью никому нельзя навредить». Выставка художницы из Красногорска открылась в Знаменском-Губайлове

Десятки картин с авторским взглядом. В Красногорске открылась выставка художника Ольги Шараповой. В ее работах можно увидеть как виды европейских городков, так и раскатистые пейзажи Подмосковья.

Работы Ольги Шараповой — это застывшие моменты из ее воспоминаний и путешествий. За видами городков Средиземья идут пейзажи из Подмосковья, но география здесь — не самое главное. Искусство, считает автор — это, прежде всего, эмоции и ощущения.

Источник фото: телеканал «360»

«Картина начинает рождаться, когда что-то трогает. Когда видишь какое-то сочетание цветов, может быть, какие-то воспоминания детства, когда что-то рождается из прошлого. Или еще, что очень важно — из будущего», — делится художник, автор выставки Ольга Шарапова.

Источник фото: телеканал «360»

Иногда в картинах художников можно разглядеть их самих. Либо же то, что им по-настоящему дорого. В работах Ольги это — ее семья. До недавних пор основной площадкой для ознакомления с работами Ольги был ее Facebook.

Источник фото: телеканал «360»

Но картины вышли в оффлайн. И выставляются они не где-нибудь, а в усадьбе Знаменское-Губайлово.

Источник фото: телеканал «360»

«Замечательные работы. Наверное, я бы сказал, что это русская классическая живопись с элементами авангарда. Но это больше касается не композиции, а техники, мне так кажется», — поделился впечатлениями один из посетителей выставки.

Источник фото: телеканал «360»

Очень нравятся эти картины. Видно, что их рисует настоящий мастер и автор, который знает свое дело посетительница выставки

А еще Ольга — пример того, что художниками не всегда рождаются. В детстве у нее такого увлечения не было, за кисть взялась недавно. Теперь автор выставки хочет поделиться этим счастьем с другими. Начать творить, считает Ольга, никогда не поздно.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда я впервые взяла краски и у меня все руки оказались в масле, я поняла, что вообще не знаю, что делать, и не понимаю, как это отмывать. Ну ничего — отмыла, поняла, что это просто. Ничего страшного нет. Главное, что художник живописью никому не может навредить», — говорит Ольга Шарапова.

Источник фото: телеканал «360»

Посмотреть на работы Ольги может любой желающий. Выставка продлится до середины октября в красногорской усадьбе Знаменское-Губайлово.