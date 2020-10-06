Живой концерт прошел в самолете колумбийской авикомпании

«Пассажиры рейса AV8565, летевшие из Медельина в Боготу, пережили незабываемое путешествие благодаря живому концерту Медельинского филармонического оркестра», — написали они.

Некоторые пассажиры и эксперты остались недовольны таким мероприятием. Они назвали это нарушениями правил безопасности во время пандемии коронавируса. Колумбийский эпидемиолог Сульма Кукунуба выразил мнение, что в сложившейся ситуации «петь и играть на духовых инструментах в закрытых помещениях не рекомендуется».

Ранее российской спортсменке Анне Тураевой пришлось доказывать свой пол сотрудникам одного из аэропортов. Отметке в паспорте тяжелоатлетки они не поверили, отчитав пассажирку «как малолетку». Тураева летела транзитом в Краснодар через Санкт-Петербург и Москву. Ее отказались пускать на проходной, обратив внимание на запись в графе пола в паспорте.

«Это было унизительно. При всей очереди меня отчитывали, как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели», — рассказала спортсменка.