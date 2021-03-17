Жительница России победила в британском конкурсе съедобных фигур

Жительница Санкт-Петербурга Татьяна Холодцова победила в британском конкурсе сладостей Cake International в номинации «Декоративные статуэтки». Женщина изготовила фигурку «Хищника» из одноименного фильма 1987 года, написал сайт «Петербургский дневник».

Отмечается, что в прошлом и нынешнем годах мероприятие проводилось в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Россиянка решила сделать именно «Хищника», потому что это очень трудный в исполнении персонаж, он имеет большое число мелких деталей.

«Себестоимость материалов, из которых сделан „Хищник“, — около полутора тысяч рублей, а за сколько я ее продам? Ни за сколько, оставлю у себя», — говорит Татьяна.

Высота статуэтки составляет 34 сантиметра. Она изготовлена из пластичного шоколада. Листва сделана из окрашенной пищевыми красителями вафельной бумаги, а мох — это кукурузные рыльца. Чтобы изобразить воду, Холодцова использовала глюкозный сироп.