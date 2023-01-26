Культура 26 января 2023, 08:32 Жительница Белгорода создала полноразмерный прототип Чебурашки Игрушечный прототип Чебурашки для съемок фильма создала жительница Белгорода Белгород №1 / Telegram

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Жительница Белгорода Наталья Хижнякова рассказала авторам Telegram-канала «Белгород № 1», как создавала игрушечный прототип Чебурашки для съемок одноименного фильма.

«Создатели фильма сами увидели мои работы и предложили сделать игрушку. Она нужна для актеров, чтобы работать не с воздухом: брать за руку, поднимать, купать и выполнять любые действия», — рассказала Наталья.

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Как выяснилось, делалась не одна игрушка, но еще и дополнительные детали к ней, которые отстегивались. Причем нужно было продумать все до мельчайших деталей, чтобы не только автор могла управляться с Чебурашкой, но и съемочная группа.

В результате игрушка получилась огромной. Один размах от уха до уха — более метра. По словам мастера, она работала над Чебурашкой около трех месяцев, хотя на другие изделия тратила от четырех до шести недель.

Между тем семейная комедия собрала более пяти миллиардов рублей кассового сбора. Ежедневно в России проходят более 10 тысяч киносеансов, в будние дни на показ приходят свыше 250 тысяч зрителей, а в выходные их количество увеличивается в три раза.