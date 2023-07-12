Культура 12 июля 2023, 12:10 Жителям столицы предложили выбрать победителей фотоконкурса «Планета Москва» Победителей конкурса городских фотографий «Планета Москва» выберут на онлайн-голосовании Сайт мэра и правительства Москвы

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Горожан пригласили определить лучшие работы участников фотоконкурса «Планета Москва» на страницах столичного департамента градостроительной политики в социальных сетях. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Левкин.

Эксперты Союза журналистов России отобрали 134 работы из 1786 присланных фотографий для финального списка конкурса. Позже жюри конкурса выберет победителей среди 80 финалистов.

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В номинации «Народный выбор» победители будут определяться на основе количества лайков под снимками. Проголосовать за лучшие фотографии можно в альбоме на странице ведомства во «ВКонтакте».

Выставка работ финалистов и награждение победителей пройдут на Московском урбанистическом форуме.

Ранее сообщалось, что более 350 мероприятий Московского урбанистического форума пройдет в «Лужниках».