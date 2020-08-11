Жителям России показали трейлер сериала Богомолова о маньяке

Жителям нашей страны показали трейлер сериала режиссера Константина Богомолова об одном из самых известных и страшных маньяков России Михаиле Попкове.

Уточняется, что ролик исполнен в хоррор-стилистике. Сюжет картины не просто рассказывает о борьбе стражей порядка со злоумышленником, а наводит на мысли о проблемах общества.

Центральной фигурой стала столичный следователь в исполнении актрисы Юлии Снигирь, которую отправляют в сибирскую глушь, чтобы помочь коллегам раскрыть серию жестоких убийств. У нее появляется напарник, которого сыграл Никита Ефремов, пишет «Экспресс газета».

Создатели проекта изначально предупреждали, что хотят использовать этот сюжет, чтобы раскрыть тему угнетения женщин в РФ. Героиня убеждена, что маньяк существует и им движет ненависть к женщинам. Окружающие люди не верят ей и вставляют палки в колеса. Сам убийца присутствует по большей части только в виде слухов и подозрительных деталей. Девушка не сдается в этой сложной ситуации и уверенно идет к своей цели.

Премьера сериала «Хороший человек» назначена на 20 августа на онлайн-платформе START.