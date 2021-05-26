Жителям Петербурга предложили дорисовать граффити с Достоевским

Жителям и гостям Санкт-Петербурга в рамках XVI городского международного книжного салона, предложили помочь дорисовать граффити с писателем Федором Достоевским, написал сайт «Петербургский дневник».

Планшет с изображением писателя установили у сцены на Дворцовой площади. Художники Илья Сибиряткин и Артем Бурж из коллектива HoodGraff уже дорабатывают портрет.

«Мы хотели ко Дню литературного Петербурга сделать портрет Федора Достоевского как одного из самых знаменитых писателей. И хотели бы, чтобы горожане увидели, как процесс создания портрета происходит в жизни», — объяснил Бурж.

Если погода позволит и у людей будет желание, любой сможет получить баллончик и поучаствовать в создании портрета.

В этом году Петербург и мировое культурное сообщество празднуют 200-летний юбилей Федора Достоевского. Президент России Владимир Путин подписал указ об организации празднования на высшем уровне 24 августа 2016 года.