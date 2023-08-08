08 августа 2023, 13:54
Жители столицы старшего возраста дадут концерты на Московском урбанфоруме
ВИА «Московское долголетие» выступит на сцене перед гостями столичного урбанфорума
ВИА «Московское долголетие» выступит перед горожанами с концертной программой из 13 песен. Группа исполнит свои хиты в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты Владимир Филиппов.
«Коллектив стал уже профессиональной музыкальной командой. Они своим примером показывают творческим участникам „Московского долголетия“, которых в проекте более 30 тысяч человек, что в зрелом возрасте можно добиться успеха и исполнить мечту», — подчеркнул он.
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Первый концерт музыканты дадут уже завтра, 9 августа, на северной площади в «Лужниках». Потом 20 августа — в Гостином Дворе, а 30 августа вновь в «Лужниках».
Гости услышат известные советские и современные композиции, а также песни о любви. Главной изюминкой выступления станет хит группы — «Авторы жизни».
Кроме этого, в этом году музыканты выступят в обновленном составе. К коллективу присоединись еще три вокалиста. Каждый из них поет с юных лет.
Группа ВИА «Московское долголетие» образовалась год назад в рамках творческого фестиваля проекта. За это время участники уже выступили на различных концертах, выпустили видеоклип и снялись в мюзикле.
Ранее москвичей пригласили на музыкальный фестиваль «Солома».
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