Жители поселка Тазовский отметят День рыбака

Любимый летний праздник жителей поселка Тазовский состоится в ближайшую субботу, 10 июня. В этот день состоится День рыбака, который стал главным летним праздником для тазовчан. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Жителей поселка ждут культурные и спортивные мероприятия на трех уличных площадках Тазовского. На территории местной школы можно будет принять участие в национальных видах спорта и других популярных дисциплинах. Жители посоревнуются в тройном прыжке, перетягивании палки и каната, кроссе и поднятии гири.

Во ходе праздника на реке Таз состоятся соревнования по спортивной рыбалке. Победу одержит участник с самым увесистым уловом.

В полдень для жителей города выступят местные и приглашенные артисты. Для тазовчан организовали конкурс «Семья — сокровище души» и танцевальную программе «Поймай мечту!». Дети смогут поиграть в игру «Ловись, рыбка!». Во время праздника жители смогут приобрести выпечку, шашлык, сувениры и игрушки.