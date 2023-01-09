Культура 09 января 2023, 22:14 Жители Петербурга раскритиковали новый памятник Блоку

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Новая скульптура, посвященная поэту Александру Блоку, появилась в Санкт-Петербурге на улице Декабристов. Однако местные жители раскритиковали монумент. Об этом сообщили «Невские новости».

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Презентация скульптуры состоялась 6 января. Памятник открыли неподалеку от дома № 57, где долгое время проживал Блок. Однако внешний вид статуи показался жителям города непривлекательным. Многих возмутил тот факт, что на это «недоразумение» потратили средства из бюджета города. Некоторые сравнили скульптуру с небезызвестной «Аленкой» из Нововоронежа.