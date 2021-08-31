Жители Ленобласти смогут сняться в фильме Алексея Германа-младшего

Жителей Ленинградской области пригласили на кастинг в массовку военной драмы «Воздух» Алексея Германа-младшего. Об этом рассказали «Невские новости».

Для участия в кастинге приглашают жителей Соснового Бора, Кингисеппа, Сланцев и ближайших деревень. В фильме им нужно будет исполнять роли солдат Красной армии и деревенских жителей. Съемки начнутся в октябре.

Фильм выйдет на экраны в 2022 году. Он расскажет историю первого отряда женщин, управлявших истребителями на фронте в годы войны. Главные роли исполнят Сергей Безруков, Елена Лядова, Аглая Тарасова и Антон Шагин.