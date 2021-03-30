Жители Курганской области возмутились ремонтом мемориала

Жители Катайска возмутились внешним видом отремонтированного барельефа, который является частью мемориала «Вечный огонь». Фото памятника опубликовали в группе социальной сети «ВКонтакте» «Типичный Катайск», написал сайт URA.ru.

«Как из этого можно сделать это?» — написали пользователи Сети в посте со снимками.

На первом кадре показан барельеф скульпторов Олега Гудкова и Юрия Воробьева, который открыли в 1973 году. На втором фото показана его обновленная версия. Местные жители поинтересовались тем, кто принимал эту работу.

Представители городской администрации ответили горожанам, что ремонт памятника проводился ежегодно. Сейчас мемориал требует капитального ремонта. В бюджете города на нынешний год предусмотрены средства на восстановительные работы.